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4 июня, 10:56

«Слушать и учиться»: Глава делегации США рассказал о цели приезда на ПМЭФ

Глава делегации США Кук заявил, что приехал на ПМЭФ учиться

Обложка © ТАСС / Александр Демьянчук

Обложка © ТАСС / Александр Демьянчук

Родни Кук, председатель комиссии США по изящным искусствам, возглавляющий американскую делегацию на Петербургском международном экономическом форуме, заявил, что прибыл в Россию с конкретной целью — слушать и учиться. Об этом он сказал в ходе панельной дискуссии «Россия — США: диалог культур».

«Я здесь, чтобы слушать и чтобы учиться», — сказал он.

Родни Мимс Кук вызвал ажиотаж у журналистов, но общаться с ними не стал
Родни Мимс Кук вызвал ажиотаж у журналистов, но общаться с ними не стал

Напомним, что представитель президента США Родни Мимс Кук-младший прилетел в Санкт-Петербург для участия в ПМЭФ-2026, став первым за несколько лет официальным представителем Штатов на форуме. Журналисты встретили его в аэропорту Пулково вместе с сотрудниками посольства США в России. Ранее Life.ru также писал, что, по мнению Кука, Москва и Вашингтон заново могут «открыть дружбу» через балет, музеи и литературу. Он подчеркнул, что искусство и гуманитарная сфера могут стать основой для улучшения диалога между странами.

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Вероника Бакумченко
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