«Слушать и учиться»: Глава делегации США рассказал о цели приезда на ПМЭФ

Родни Кук, председатель комиссии США по изящным искусствам, возглавляющий американскую делегацию на Петербургском международном экономическом форуме, заявил, что прибыл в Россию с конкретной целью — слушать и учиться. Об этом он сказал в ходе панельной дискуссии «Россия — США: диалог культур».

Напомним, что представитель президента США Родни Мимс Кук-младший прилетел в Санкт-Петербург для участия в ПМЭФ-2026, став первым за несколько лет официальным представителем Штатов на форуме. Журналисты встретили его в аэропорту Пулково вместе с сотрудниками посольства США в России. Ранее Life.ru также писал, что, по мнению Кука, Москва и Вашингтон заново могут «открыть дружбу» через балет, музеи и литературу. Он подчеркнул, что искусство и гуманитарная сфера могут стать основой для улучшения диалога между странами.