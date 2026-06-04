На ПМЭФ представитель США Родни Мимс Кук‑младший привлёк повышенное внимание российских репортёров, но отказался давать комментарии. Его помощники настойчиво просили журналистов пропустить делегата и позволить ему пройти. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

Родни Мимс Кук отказался от общения с журналистами. Видео © Telegram/ Baza

Кук стал первым официальным представителем Вашингтона на форуме за несколько лет. В США он руководит комиссией по изящным искусствам при администрации президента.

Ранее Life.ru писал, что, по мнению Кука, Москва и Вашингтон заново могут «открыть дружбу» через балет, музеи и литературу. Он подчеркнул, что искусство и гуманитарная сфера могут стать основой для улучшения диалога между странами.