ПМЭФ-2026
Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 июня, 10:02

Родни Мимс Кук вызвал ажиотаж у журналистов, но общаться с ними не стал

Обложка © Gettyimages / Andrew Harnik

Обложка © Gettyimages / Andrew Harnik

На ПМЭФ представитель США Родни Мимс Кук‑младший привлёк повышенное внимание российских репортёров, но отказался давать комментарии. Его помощники настойчиво просили журналистов пропустить делегата и позволить ему пройти. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

Родни Мимс Кук отказался от общения с журналистами. Видео © Telegram/ Baza

Кук стал первым официальным представителем Вашингтона на форуме за несколько лет. В США он руководит комиссией по изящным искусствам при администрации президента.

Американский чиновник назвал культуру путём восстановления отношений с Россией
Американский чиновник назвал культуру путём восстановления отношений с Россией

Ранее Life.ru писал, что, по мнению Кука, Москва и Вашингтон заново могут «открыть дружбу» через балет, музеи и литературу. Он подчеркнул, что искусство и гуманитарная сфера могут стать основой для улучшения диалога между странами.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • ПМЭФ-2026
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar