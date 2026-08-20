Украина потеряла способность к эффективному сопротивлению, а Запад — интерес и ресурсы для продолжения конфликта, поэтому зарубежные партнёры Киева будут вынуждены инициировать переговоры с Россией. Такое мнение высказал военный аналитик Иван Коновалов в беседе с NEWS.ru.

По словам эксперта, Россия перекрыла поставки в ВСУ по Чёрному морю, а Украина осталась без ракет для ПВО из-за ближневосточного кризиса. На линии боевого соприкосновения у ВСУ явно не хватает войск, что позволяет ВС РФ наступать по всему фронту. Коновалов убеждён, что союзники Киева уже начали сдавать позиции.

В качестве доказательства он привёл публикацию в британской газете The Times о поиске Лондоном путей возобновления контактов с Москвой. Аналитик назвал британцев главными интересантами конфликта и расценил их действия как признак того, что «Запад выдохся».

Ранее в Совете Федерации призвали к продвижению переговоров по Украине. По словам сенатора Григория Карасина, российско-американский диалог вступает в ту фазу, когда необходимо найти реалистичные позиции.