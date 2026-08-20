Украине в итоге придётся вернуться к переговорам с Россией, однако условия возможного соглашения будут значительно менее выгодными для Киева, чем весной 2022 года. Такое мнение высказал обозреватель американского журнала The American Conservative Тед Снайдер.

По его оценке, положение Украины ухудшается одновременно на фронте, в сфере противовоздушной обороны и в экономике. Отдельно автор обращает внимание на нехватку личного состава ВСУ и проблемы с запасами ракет-перехватчиков для американских комплексов Patriot.

Снайдер считает, что наиболее благоприятная возможность договориться с Москвой у Киева была весной 2022 года, когда российская и украинская делегации проводили переговоры в Стамбуле.

«Украина была готова к переговорам о мире на выгодных для себя условиях весной 2022 года, проект был составлен украинскими переговорщиками», — пишет обозреватель.

По версии автора The American Conservative, США и Великобритания тогда подтолкнули украинские власти к продолжению боевых действий вместо заключения соглашения. Снайдер считает, что спустя четыре года Западу следовало бы извиниться перед украинцами за такой выбор.

При этом утверждение о решающей роли Вашингтона и Лондона в прекращении переговоров 2022 года остаётся предметом споров. Стороны действительно подготовили несколько проектов и обсуждали нейтральный статус Украины, гарантии безопасности и другие параметры возможного соглашения, однако ряд принципиальных вопросов к моменту прекращения диалога оставался нерешённым.

Сейчас переговорная позиция Киева также меняется. Ранее Владимир Зеленский передал Вашингтону новые предложения по урегулированию и попросил США активнее участвовать в дипломатическом процессе.