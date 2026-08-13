Новый мирный план: Зеленский просит США глубже войти в переговоры по конфликту

Владимир Зеленский призвал США усилить своё участие в дипломатическом урегулировании украинского конфликта и сообщил о передаче Вашингтону новых мирных предложений Киева. Об этом украинский политик заявил в интервью CNN.

«Нам нужно большее участие американской стороны в мирном плане. Я благодарен команде президента [США Дональда] Трампа за то, что они хотят его продолжить», — сказал Зеленский.

При этом украинский политик исключил возможность вывода ВСУ с остающейся под контролем Киева части Донбасса. Таким образом, переданные Вашингтону предложения не предполагают уступок по этому вопросу.

Одним из ключевых условий возможного урегулирования Зеленский вновь назвал гарантии безопасности для Украины. Подробности новых предложений, направленных американской стороне, он не раскрыл.

Ранее Владимир Зеленский заявлял о намерении Украины добиться завершения боевых действий до наступления зимы. При этом он подчёркивал, что рассчитывает на усиление давления на Россию со стороны союзников Киева.