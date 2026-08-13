Владимир Зеленский всё чаще заявляет о необходимости новых подходов к переговорам с Россией, пытаясь создать собственный аналог Анкориджских соглашений. Политолог Константин Блохин пояснил «Газете.ru», что под «новым видением» Киев понимает исключительно уступки со стороны Москвы, а не взаимный компромисс.

Эксперт отметил, что Запад и Украина формально не отказываются от диалога, но выдвигают заведомо невыполнимые для России условия — возврат Крыма и четырёх регионов. При этом вместо демилитаризации продолжается милитаризация Украины, что делает любые переговоры бессмысленными в текущих рамках.

Блохин подчеркнул, что единственным реальным драйвером переговорного процесса являются решающие победы на поле боя. По его словам, только после достижения таких результатов Европа и Украина будут готовы к компромиссам, которые могли бы устроить Москву.

Пока этого не произошло, предложения Киева останутся декларативными и неприемлемыми для российской стороны. Эксперт резюмировал, что риторика о «новом видении» служит лишь попыткой занять освободившуюся нишу в дипломатическом процессе без изменения фундаментальной позиции.