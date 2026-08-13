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13 августа, 08:37

В МИД прокомментировали слова Зеленского о новых мирных предложениях

Рябков: Москве неизвестно о новых предложениях Зеленского по урегулированию

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Москва не располагает предложениями Владимира Зеленского по урегулированию украинского конфликта. США также не передавали российской стороне соответствующие инициативы по дипломатическим каналам, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Журналисты спросили дипломата, известно ли Москве о предложениях Зеленского по завершению конфликта. Рябков ответил отрицательно.

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Он также подтвердил, что американская сторона не направляла России такие предложения по дипломатическим каналам.

Напомним, Зеленский ранее заявил американским СМИ, что передал Вашингтону некие новые мирные предложения. О чём именно идёт речь, украинский экс-комик не уточнил. При этом он попросил США активнее включаться в переговоры.

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Никита Никонов
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