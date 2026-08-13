В МИД прокомментировали слова Зеленского о новых мирных предложениях

Москва не располагает предложениями Владимира Зеленского по урегулированию украинского конфликта. США также не передавали российской стороне соответствующие инициативы по дипломатическим каналам, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Журналисты спросили дипломата, известно ли Москве о предложениях Зеленского по завершению конфликта. Рябков ответил отрицательно.

Он также подтвердил, что американская сторона не направляла России такие предложения по дипломатическим каналам.