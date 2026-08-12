Бывший премьер Великобритании Борис Джонсон отверг утверждения о том, что весной 2022 года убедил Киев отказаться от мирных переговоров с Москвой.

По его версии, украинские власти сами приняли решение продолжать боевые действия. Джонсон объяснил это тем, что в тот момент ВСУ считали ситуацию на поле боя благоприятной для себя, а российские войска уже отошли из Киевской области (напомним, что это был жест доброй воли в поддержку мирных переговоров).

«Это полная, полная чушь. Не было ни одного европейского или западного лидера, который мог бы остановить украинцев от борьбы за свою страну», — заявил экс-премьер.

Джонсон утверждает, что во время разговора с Владимиром Зеленским лишь пообещал Киеву поддержку в случае решения продолжить боевые действия.

«Все, что я сказал тогда Зеленскому: «Если вы хотите сражаться, то мы будем с вами», — сказал он.

При этом в ноябре 2023 года возглавлявший тогда украинскую делегацию на переговорах Давид Арахамия рассказывал, что после возвращения представителей Киева из Стамбула Джонсон приехал на Украину и сказал: «Мы вообще ничего с ними не подпишем, и давайте просто воевать». В то же время Арахамия отрицал, что делегация была готова заключить соглашение или что британский премьер принудил Киев отказаться от него.

Ранее Life.ru рассказывал, что Джонсон уже отрицал причастность к срыву переговоров Москвы и Киева. В январе 2024 года он также называл подобные утверждения «полной чушью».