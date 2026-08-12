Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 августа, 08:33

Джонсон отверг свою причастность к срыву переговоров РФ и Украины в 2022 году

Обложка © ТАСС / ЕРА /ANDY RAIN

Обложка © ТАСС / ЕРА /ANDY RAIN

Бывший премьер Великобритании Борис Джонсон отверг утверждения о том, что весной 2022 года убедил Киев отказаться от мирных переговоров с Москвой.

По его версии, украинские власти сами приняли решение продолжать боевые действия. Джонсон объяснил это тем, что в тот момент ВСУ считали ситуацию на поле боя благоприятной для себя, а российские войска уже отошли из Киевской области (напомним, что это был жест доброй воли в поддержку мирных переговоров).

Борис Джонсон заработал миллионы на крови украинцев, получая деньги от торговца оружием
Борис Джонсон заработал миллионы на крови украинцев, получая деньги от торговца оружием

«Это полная, полная чушь. Не было ни одного европейского или западного лидера, который мог бы остановить украинцев от борьбы за свою страну», — заявил экс-премьер.

Джонсон утверждает, что во время разговора с Владимиром Зеленским лишь пообещал Киеву поддержку в случае решения продолжить боевые действия.

«Все, что я сказал тогда Зеленскому: «Если вы хотите сражаться, то мы будем с вами», — сказал он.

Шарий обвинил Ермака и Джонсона в хищении более 50 млн долларов из программ ООН
Шарий обвинил Ермака и Джонсона в хищении более 50 млн долларов из программ ООН

При этом в ноябре 2023 года возглавлявший тогда украинскую делегацию на переговорах Давид Арахамия рассказывал, что после возвращения представителей Киева из Стамбула Джонсон приехал на Украину и сказал: «Мы вообще ничего с ними не подпишем, и давайте просто воевать». В то же время Арахамия отрицал, что делегация была готова заключить соглашение или что британский премьер принудил Киев отказаться от него.

Ранее Life.ru рассказывал, что Джонсон уже отрицал причастность к срыву переговоров Москвы и Киева. В январе 2024 года он также называл подобные утверждения «полной чушью».

Главные решения мировых лидеров, дипломатия и международные конфликты — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Александра Вишнякова
  • Новости
  • Борис Джонсон
  • Великобритания
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar