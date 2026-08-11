Российские удары по портовым объектам Одессы показали несостоятельность западной стратегии превращения Украины в «стального дикобраза». К такому выводу пришёл обозреватель американского издания Responsible Statecraft.

Автор материала отметил, что России необязательно занимать всё черноморское побережье, чтобы фактически лишить Украину выхода к морю. Для этого достаточно перекрыть работу стратегически важного Одесского портового комплекса с помощью воздушных и ракетных ударов.

Через порты Одессы ранее проходило около 90% украинской торговли сельскохозяйственной продукцией. Их блокирование, как считает обозреватель, не станет мгновенным решающим ударом, но резко ухудшит экономические и послевоенные перспективы страны.

События последних недель также продемонстрировали уязвимость западной концепции «стального дикобраза». Она предполагает максимальное вооружение Украины, которое якобы позволит Киеву отказаться от компромиссного мирного соглашения с Москвой.

Однако ни ВСУ, ни их союзники не способны исключительно военными средствами полностью устранить угрозу российских ударов, подчёркивается в статье. В результате отказ от переговоров может привести не к появлению хорошо защищённого государства, а к дальнейшему ослаблению Украины. По мнению автора, такая страна окажется неспособна обеспечить нормальную жизнь собственному населению и сама станет источником нестабильности для Европы.

Напомним, с 22 июля работа морских портов Большой Одессы оказалась практически парализована. Из-за остановки судоходства Украина ежедневно недополучает около 70 миллионов долларов экспортной выручки.