Морское перемирие? В Киеве оценили шансы России и Украины прекратить удары по судам

Прекращение взаимных атак на судоходство в Чёрном море экономически выгодно как России, так и Украине, однако политические расчёты стран могут помешать достижению договорённости. Так перспективы инициативы Турции оценивает издание «Страна.ua».

Анкара предложила сторонам ввести мораторий на удары по судам после резкого обострения ситуации в Чёрном море. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан подтвердил, что соответствующие предложения переданы Москве и Киеву.

Украинское издание обращает внимание на то, что нынешняя эскалация наносит ущерб морской торговле обеих стран. Для Украины черноморские порты имеют критическое значение для экспорта, тогда как Россия через южные порты отправляет значительные объёмы зерна и нефтепродуктов.

При этом издание считает, что ключевым препятствием может стать позиция Киева. В украинском руководстве, по оценке авторов материала, могут исходить из того, что ущерб российской экономике от атак важнее собственных потерь, поскольку Украина рассчитывает на внешнюю финансовую поддержку.

Напомним, Турция выступила с инициативой о введении моратория на боевые действия в зоне украинского конфликта. Анкара направила соответствующее предложение обеим сторонам и ожидает их реакции. По его словам, эта инициатива была разработана с учётом запросов, поступивших от украинской стороны. Кроме того, Анкара не намерена разрешать военным кораблям проход через Босфор и Дарданеллы в Чёрное море. Военные суда не допускаются в турецкие проливы, а Турция тщательно следит за соблюдением Конвенции Монтре и не допускает её обхода.