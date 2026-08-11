Турция отказалась пропускать военные корабли в Чёрное море

Турция не собирается разрешать военным кораблям проход через Босфор и Дарданеллы в Чёрное море. Об этом РИА «Новости» сообщил источник в правительстве страны на фоне сообщений о возможном давлении на Анкару.

«Военные корабли не допускаются в турецкие проливы. Анкара тщательно следит за соблюдением Конвенции Монтре и не допускает её обхода», — заявил собеседник агентства.

Сейчас ряд стран НАТО пытается добиться от Анкары более свободного режима прохода военных флотов через проливы. Вопрос вновь обострился на фоне украинского конфликта и угроз судоходству в Чёрном море.

Анкара ограничила проход военных кораблей через Босфор и Дарданеллы в 2022 году, воспользовавшись положениями Конвенции Монтрё. Власти Турции неоднократно заявляли, что считают сохранение этого режима одним из условий стабильности в черноморской акватории.

Ранее Турция выступила с инициативой о введении моратория на ведение боевых действий в зоне украинского конфликта. Как сообщил глава МИД Турции Хакан Фидан в интервью агентству Anadolu, Анкара уже направила соответствующее предложение обеим сторонам и ожидает их реакции. По словам министра, данная инициатива была разработана с учётом запросов, поступивших от украинской стороны.