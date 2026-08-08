Фидан: Турция предложила РФ и Киеву объявить мораторий на военные действия
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Турция выступила с инициативой о введении моратория на ведение боевых действий в зоне украинского конфликта. Как сообщил глава МИД Турции Хакан Фидан в интервью агентству Anadolu, Анкара уже направила соответствующее предложение обеим сторонам и ожидает их реакции. По словам министра, данная инициатива была разработана с учётом запросов, поступивших от украинской стороны.
«Мы уже передали сторонам предложение о моратории [на военные действия] и ждём ответа по этому вопросу», — сказал он.
Сегодня стало известно, что Анкара ограничила проход своих судов через Чёрное море из-за ударов по судам. Напомним, ранее дроны ВСУ атаковали судно Nadezhda, шедшее из Турции в Новороссийск с грузом овощей и фруктов. В итоге экипаж пострадавшего судна эвакуировали в порт РФ. Турецкий Минтранс, в свою очередь, допустил, что трое моряков могут находиться в критическом состоянии.
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