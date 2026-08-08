Фидан: Турция предложила РФ и Киеву объявить мораторий на военные действия

Турция выступила с инициативой о введении моратория на ведение боевых действий в зоне украинского конфликта. Как сообщил глава МИД Турции Хакан Фидан в интервью агентству Anadolu, Анкара уже направила соответствующее предложение обеим сторонам и ожидает их реакции. По словам министра, данная инициатива была разработана с учётом запросов, поступивших от украинской стороны.