2 июня, 10:34

В МИД обвинили Киев в «бандитских налётах» на суда в Чёрном море

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sven Hansche

В МИД России заявили о нарастании террористической угрозы со стороны киевского режима в акватории Чёрного моря. Комментарий официального представителя ведомства Марии Захаровой опубликован на сайте министерства.

«ВСУ совершают бандитские налёты на суда – при помощи БЭК или БПЛА – и сваливают всё на Россию», — говорится в сообщении.

По словам дипломата, сложившаяся ситуация ведёт к ухудшению условий для гражданского судоходства и увеличению рисков. В ведомстве подчеркнули, что устранение угроз в регионе остаётся ключевым элементом урегулирования украинского кризиса.

Анкара сообщила об атаке БПЛА на турецкий сухогруз в Чёрном море
В МИД обратили внимание на провокацию с атакой безэкипажных катеров ВСУ 28 мая. Целью ударов вблизи побережья Турции и пролива Босфор стали гражданские танкеры Altura, Velora и James II.

Там отметили, что Киев предпочитает отнекиваться от своей причастности к таким инцидентам. Подобные действия демонстрируют пренебрежение нормами международного права.

В России считают, что эти террористические акты должны получить публичное осуждение со стороны всех прибрежных стран. По мнению Москвы, за «форменный разбой» обязаны ответить как организаторы, так и исполнители.

Российская сторона подтвердила готовность к сотрудничеству с Анкарой. Взаимодействие с Турцией направлено на стабилизацию обстановки в черноморской акватории.

Никита Никонов
