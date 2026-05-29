Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке
Путин в Казахстане

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 мая, 12:50

Анкара сообщила об атаке БПЛА на турецкий сухогруз в Чёрном море

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / frantic00

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / frantic00

Министерство иностранных дел Турции сообщило об атаке дрона на турецкое судно, перевозившее сухой груз из Одессы в Турцию под флагом Вануату. Инцидент произошёл вечером 28 мая, двое моряков получили легкие ранения.

Турецкое внешнеполитическое ведомство выразило обеспокоенность эскалацией военных действий в Чёрном море, назвав её риском для региона, и предупредило заинтересованные стороны о потенциальных негативных последствиях для Турции.

«Выражаем свою обеспокоенность по поводу рисков и угроз, которые представляет для нашего региона эскалация военных действий в Чёрном море, а также предупреждаем о потенциальных негативных последствиях для нашей страны на всех уровнях всем заинтересованным сторонам», — говорится в сообщении.

Появилось видео последствий падения беспилотника в турецком Самсуне
Появилось видео последствий падения беспилотника в турецком Самсуне

Ранее в Сети появилось видео последствий атаки украинских морских беспилотников на танкеры у берегов Турции. Целью стали суда Altura и Velora (шли под флагом Сьерра-Леоне) и James II (под флагом Палау).

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Турция
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar