Анкара сообщила об атаке БПЛА на турецкий сухогруз в Чёрном море

Министерство иностранных дел Турции сообщило об атаке дрона на турецкое судно, перевозившее сухой груз из Одессы в Турцию под флагом Вануату. Инцидент произошёл вечером 28 мая, двое моряков получили легкие ранения.

Турецкое внешнеполитическое ведомство выразило обеспокоенность эскалацией военных действий в Чёрном море, назвав её риском для региона, и предупредило заинтересованные стороны о потенциальных негативных последствиях для Турции.

«Выражаем свою обеспокоенность по поводу рисков и угроз, которые представляет для нашего региона эскалация военных действий в Чёрном море, а также предупреждаем о потенциальных негативных последствиях для нашей страны на всех уровнях всем заинтересованным сторонам», — говорится в сообщении.

Ранее в Сети появилось видео последствий атаки украинских морских беспилотников на танкеры у берегов Турции. Целью стали суда Altura и Velora (шли под флагом Сьерра-Леоне) и James II (под флагом Палау).