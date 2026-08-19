Помощник президента России Владимир Мединский не исключил возобновления переговоров с Украиной в Турции. На соответствующий вопрос корреспондента Кремлёвского пула Александра Юнашева он ответил кратко: «Время покажет».

Мединский оценил возможность возобновления переговоров с Украиной. Видео © «Юнашев LIVE»

В ответ на второй вопрос журналиста, «долго ли будет показывать», глава российской переговорной группы процитировал российского фельдмаршала Христофора Миниха (1683—1767).

«В России надо вообще жить долго, как говорил фельдмаршал Миних. И его судьба это доказала», — сказал Мединский.

Бурхард Кристоф фон Миних (Христофор Антонович Миних) — российский генерал-фельдмаршал немецкого происхождения, выдающийся военный инженер и государственный деятель эпохи Анны Иоанновны. Прибыв в Россию при Петре I, он прославился строительством Ладожского канала и реорганизацией русской армии на европейский манер. Во время русско-турецкой войны 1735–1739 годов Миних командовал войсками, совершив успешные походы в Крым и взяв Очаков и Хотин, чем значительно укрепил боеспособность армии. В политической борьбе он сыграл ключевую роль в свержении регента Бирона, однако при Елизавете Петровне был осуждён и сослан в Сибирь, где провёл 20 лет, а после возвращения Петром III был восстановлен в чинах.

Переговоры России и Украины в Стамбуле прошли в несколько этапов. Первый, наиболее известный состоялся в марте 2022 года, когда сторонам удалось парафировать проект соглашения, предусматривавший нейтральный статус Украины, но договорённости были сорваны из-за вмешательства западных стран, в частности Великобритании. В 2025 году переговорный процесс в Стамбуле возобновился и прошёл три раунда (16 мая, 2 июня и 23 июля), по итогам которых были достигнуты договорённости о масштабных обменах пленными (более 2,3 тыс. российских и около 2,4 тыс. украинских военных), а также о возвращении тел погибших, однако дальнейшие инициативы российской стороны по политическому урегулированию остались без ответа, и процесс был приостановлен Киевом. Впоследствии президент РФ Владимир Путин заявлял о готовности вернуться к мирным переговорам на основе Стамбульских договорённостей, хотя в Кремле также подчёркивали, что реалии с того времени изменились.