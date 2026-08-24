Владимир Зеленский назвал русских и украинцев «незнакомцами», рассуждая об отношениях двух народов. Такое заявление киевский главарь сделал в видеообращении по случаю Дня независимости страны 24 августа.

«Русские считали нас младшим братом, а жизнь доказала: мы с ними незнакомцы», — сказал он.

Зеленский также заявил, что «русским чужды черты украинского характера» и всё, что, по его мнению, отличает жителей страны. О каких именно чертах идёт речь, экс-юморист умолчал.

Также он традиционно призвал западных партнёров усилить давление на Москву.