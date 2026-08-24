Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 августа, 08:11

Зеленский назвал русских и украинцев незнакомцами

Зеленский: Русские считали украинцев братьями, но оказались незнакомцами

Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

Владимир Зеленский назвал русских и украинцев «незнакомцами», рассуждая об отношениях двух народов. Такое заявление киевский главарь сделал в видеообращении по случаю Дня независимости страны 24 августа.

«Русские считали нас младшим братом, а жизнь доказала: мы с ними незнакомцы», — сказал он.

Зеленский также заявил, что «русским чужды черты украинского характера» и всё, что, по его мнению, отличает жителей страны. О каких именно чертах идёт речь, экс-юморист умолчал.

Также он традиционно призвал западных партнёров усилить давление на Москву.

35 лет «независимости» Украины: Госпереворот в УССР в 1991-м и агония вместо юбилея
35 лет «независимости» Украины: Госпереворот в УССР в 1991-м и агония вместо юбилея

Напомним, 24 августа Украина отмечает 35-летие провозглашения независимости. Соответствующий акт Верховный Совет Украинской ССР принял в 1991 году. Сегодня в Киев прибыли президенты и главы правительств европейских стран, а также представители ЕС.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Украина
  • Владимир Зеленский
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar