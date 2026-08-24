Зеленский назвал русских и украинцев незнакомцами
Зеленский: Русские считали украинцев братьями, но оказались незнакомцами
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Владимир Зеленский назвал русских и украинцев «незнакомцами», рассуждая об отношениях двух народов. Такое заявление киевский главарь сделал в видеообращении по случаю Дня независимости страны 24 августа.
«Русские считали нас младшим братом, а жизнь доказала: мы с ними незнакомцы», — сказал он.
Зеленский также заявил, что «русским чужды черты украинского характера» и всё, что, по его мнению, отличает жителей страны. О каких именно чертах идёт речь, экс-юморист умолчал.
Также он традиционно призвал западных партнёров усилить давление на Москву.
Напомним, 24 августа Украина отмечает 35-летие провозглашения независимости. Соответствующий акт Верховный Совет Украинской ССР принял в 1991 году. Сегодня в Киев прибыли президенты и главы правительств европейских стран, а также представители ЕС.
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