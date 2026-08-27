Размер госдолга Украины обновил исторический максимум

Государственный и гарантированный государством долг Украины к концу июля 2026 года вырос до рекордных $214,18 млрд. Это следует из данных украинского Минфина, которые изучило РИА «Новости».

В гривневом выражении задолженность достигла 9,572 трлн гривен. Только за июль общий объём долга увеличился ещё на 81,31 млрд гривен, или примерно на $1,8 млрд.

Основная часть задолженности приходится на внешние обязательства. По данным Минфина Украины, их доля составляет 78,3% от совокупного государственного долга страны.

Для сравнения, в 2011 году госдолг Украины составлял 473,185 млрд гривен. К концу 2021 года показатель вырос уже до 2,672 трлн гривен.

Таким образом, за последние годы долговая нагрузка страны увеличилась в разы и теперь достигла нового исторического максимума.

Ещё в конце июня госдолг Украины составлял $211,6 млрд, или почти $8,5 тыс. на каждого жителя, писал Life.ru. А с конца 2013 года внешняя задолженность страны увеличилась примерно в 24 раза — до $166 млрд к июню 2026-го.