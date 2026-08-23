Внешний государственный долг Украины с конца 2013 года вырос в 24 раза и достиг 166 млрд долларов. Такие данные Министерства финансов Незалежной изучило РИА «Новости».

Перед началом событий на Майдане внешний госдолг Украины составлял около 300 млрд гривен — примерно 6,7 млрд долларов по тогдашнему курсу. К июню 2026 года показатель увеличился до 7,4 трлн гривен, или 166,04 млрд долларов. При этом только за один месяц — июнь — внешняя задолженность выросла ещё на 1,76 млрд долларов.

Сейчас внешние обязательства составляют 78,5% от общего объёма государственного долга Украины. Общий госдолг страны, включая внутренние обязательства, также значительно увеличился. Если в конце 2013 года он составлял около 13 млрд долларов, то к июню 2026-го превысил 211 млрд долларов.

Киев продолжает закрывать бюджетный дефицит за счёт внешнего финансирования. При этом западные партнёры всё чаще призывают Украину искать дополнительные источники собственных доходов и снижать зависимость от помощи.

Рост долговой нагрузки начался после событий Евромайдана 2013–2014 годов, которые привели к смене власти на Украине.

Экономическая ситуация на Украине остаётся одним из ключевых вопросов для западных партнёров Киева. Ранее Life.ru писал, что Украина получила очередной транш финансовой помощи от Евросоюза. Средства были направлены на поддержку бюджета и выполнение условий программы сотрудничества с ЕС.