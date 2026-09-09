Медведев признался, что разочаровался в бывших партнёрах России

Дмитрий Медведев признался, что разочаровался в поведении части бывших партнёров России, и это сделало его риторику жёстче. Об этом зампред Совбеза РФ рассказал в интервью «Ведомости».

«Я не буду лукавить: то, каким образом ведут себя ряд стран с нашим государством, с нашим народом, с нашей страной, повлияло на мою риторику. И если раньше я мог просто так думать, особенно находясь, допустим, на известных позициях, то сейчас я об этом говорю открыто», — ответил он.

Такую позицию он назвал близкой взглядам большинства россиян. Вместе с тем зампред Совбеза признал, что отчасти придерживался подобных взглядов и прежде, однако тщательно их скрывал. Серьёзное влияние на его подход оказали внешние обстоятельства. Медведев отметил, что ожидал от ряда государств и политиков более разумного поведения.

В частности, страны ЕС, по его мнению, могли не соглашаться с Москвой, но хотя бы попытаться понять причины российских опасений. В качестве примера Медведев привёл расширение НАТО. Он указал, что приближение альянса к российским границам сокращает подлётное время ракет, направленных в сторону РФ. По его словам, западные государства понимали эти аргументы, однако предпочли их проигнорировать.

«Послушайте, как нам это может нравиться? Наши ракеты направлены на ваши города. А ваши ракеты — на наши. Но подлётное время, если НАТО к нам приближается, становится всё меньше и меньше. Почему же мы должны радоваться приходу НАТО? Всё это понимают. Но они наплевали на нашу позицию», — подытожил Медведев.

Ранее Дмитрий Медведев рассказал, что с удовольствием использует всё богатство русского языка, когда его не ограничивают формальности. Политик ответил на вопрос, почему в социальных сетях он обходится без официального тона. По его словам, страницы в интернете лучше вести на языке, понятном каждому. Для официальных формулировок у него хватает других поводов — совещания и заявления.