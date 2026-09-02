Медведев назвал европейских лидеров спонсорами терроризма Киева

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев обвинил руководителей европейских государств в поддержке терроризма Киева. Поводом для заявления стали обвинения Берлина в адрес Москвы из-за атаки на аэропорт Лейпциг/Галле. Об этом он написал в своём Telegram-канале.

«Берлин предъявил России обвинения в недоказанной атаке на аэропорт Лейпцига. С учётом неонацистского, яро русофобского курса нынешнего руководства Германии придуманная диверсия — самая слабая форма наказания за их грехи», — отметил он.

Отдельно российский политик затронул угрозы Киева в отношении гражданской авиации на территории России. Их он расценил как возможную заявку на государственный терроризм. Поддержку подобной линии, как утверждает Медведев, оказывает Европа. Именно поэтому руководителей европейских стран он назвал спонсорами терроризма Киева.

Ранее российская дипмиссия в Германии не согласилась с версией Берлина о причастности Москвы к инциденту с беспилотником в аэропорту Лейпциг/Галле. Посол РФ Сергей Нечаев назвал выдвинутые немецкой стороной претензии необоснованными. По его оценке, заявления властей Германии не подкреплены доказательствами и противоречат здравому смыслу.