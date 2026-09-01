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Регион
Опубликовано 1 сентября, 18:57

Посол России отверг обвинения Германии по инциденту с БПЛА в Лейпциге

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

Посол России в Германии Сергей Нечаев отверг обвинения Берлина в причастности Москвы к инциденту с беспилотником в аэропорту Лейпциг/Галле. Об этом говорится в комментарии российской дипмиссии.

Российский дипломат заявил, что предъявленные немецкой стороной претензии являются бездоказательными и не имеют под собой оснований.

«Посол РФ решительно отверг предъявленные Берлином обвинения как бездоказательные, абсурдные и противоречащие здравому смыслу. Подчеркнул, что наспех состряпанная провокация в аэропорту Лейпцига служит исключительно целям киевского режима, милитаристского крыла европейского политкласса и магнатам военно-промышленного комплекса, заинтересованным в разжигании украинского конфликта», — говорится в сообщении посольства.

Нечаев был вызван в МИД Германии 1 сентября, где ему выразили протест из-за предполагаемой причастности российских структур к попытке применения беспилотника с взрывчатым веществом в аэропорту Лейпцига в ночь на 5 августа.

В посольстве РФ отметили, что российская сторона считает произошедшее провокацией, которая используется для усиления напряжённости между Москвой и Берлином.

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Напомним, Германия ранее объявила об ужесточении контроля при въезде россиян, а также о закрытии Генерального консульства России в Бонне и Русского дома в Берлине. Поводом стали обвинения в адрес Москвы из-за трёх беспилотников, обнаруженных в аэропорту Лейпцига в августе. В российском МИД пообещали Берлину достойный ответ на эти действия. Официальный представитель МИД России Мария Захарова также усомнилась в случайности выбора даты для антироссийских заявлений немецких властей.

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Наталья Демьянова
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