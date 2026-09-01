Посол России отверг обвинения Германии по инциденту с БПЛА в Лейпциге

Посол России в Германии Сергей Нечаев отверг обвинения Берлина в причастности Москвы к инциденту с беспилотником в аэропорту Лейпциг/Галле. Об этом говорится в комментарии российской дипмиссии.

Российский дипломат заявил, что предъявленные немецкой стороной претензии являются бездоказательными и не имеют под собой оснований.

«Посол РФ решительно отверг предъявленные Берлином обвинения как бездоказательные, абсурдные и противоречащие здравому смыслу. Подчеркнул, что наспех состряпанная провокация в аэропорту Лейпцига служит исключительно целям киевского режима, милитаристского крыла европейского политкласса и магнатам военно-промышленного комплекса, заинтересованным в разжигании украинского конфликта», — говорится в сообщении посольства.

Нечаев был вызван в МИД Германии 1 сентября, где ему выразили протест из-за предполагаемой причастности российских структур к попытке применения беспилотника с взрывчатым веществом в аэропорту Лейпцига в ночь на 5 августа.

В посольстве РФ отметили, что российская сторона считает произошедшее провокацией, которая используется для усиления напряжённости между Москвой и Берлином.