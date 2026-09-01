«Ответ будет достойным»: В МИД отреагировали на решение Германии закрыть объекты России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Германия получит достойный ответ на решение закрыть Русский дом в Берлине и генеральное консульство РФ в Бонне. Её слова приводит ТАСС.

«И Русский дом, и наше генконсульство в Бонне давно не давали правящей верхушке покоя. Теперь придумали повод. Ну что ж — получат достойный ответ», — сказала дипломат.

Захарова заявила, что Германия пошла на очередное обострение отношений с Россией, использовав необоснованный повод.

Представитель МИД подчеркнула, что Берлин не представил убедительных доказательств своих обвинений в адрес Москвы. По словам дипломата, российская сторона считает эти претензии бездоказательными и не имеющими под собой оснований.

Захарова также отметила, что решения немецких властей ведут к дальнейшему ухудшению двусторонних отношений.

Ранее сообщалось, что Германия ужесточит контроль при въезде россиян в страну, а также закроет Генконсульство России в Бонне и Русский дом в Берлине. Такие меры глава МИД ФРГ анонсировал, выступая с обвинениями в адрес Москвы из-за трёх беспилотников, обнаруженных в аэропорту Лейпцига в августе.