«Ответ будет достойным»: В МИД отреагировали на решение Германии закрыть объекты России
В МИД пообещали достойный ответ ФРГ на закрытие Русского дома и консульства РФ
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Германия получит достойный ответ на решение закрыть Русский дом в Берлине и генеральное консульство РФ в Бонне. Её слова приводит ТАСС.
«И Русский дом, и наше генконсульство в Бонне давно не давали правящей верхушке покоя. Теперь придумали повод. Ну что ж — получат достойный ответ», — сказала дипломат.
Захарова заявила, что Германия пошла на очередное обострение отношений с Россией, использовав необоснованный повод.
Представитель МИД подчеркнула, что Берлин не представил убедительных доказательств своих обвинений в адрес Москвы. По словам дипломата, российская сторона считает эти претензии бездоказательными и не имеющими под собой оснований.
Захарова также отметила, что решения немецких властей ведут к дальнейшему ухудшению двусторонних отношений.
Ранее сообщалось, что Германия ужесточит контроль при въезде россиян в страну, а также закроет Генконсульство России в Бонне и Русский дом в Берлине. Такие меры глава МИД ФРГ анонсировал, выступая с обвинениями в адрес Москвы из-за трёх беспилотников, обнаруженных в аэропорту Лейпцига в августе.
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