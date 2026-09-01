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Опубликовано 1 сентября, 16:13

Российского посла вызвали в МИД ФРГ из-за инцидента с дроном в Лейпциге

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль сообщил о вызове российского посла в Берлине из-за инцидента с беспилотником в аэропорту Лейпциг/Галле. Об этом глава МИД ФРГ заявил на пресс-конференции.

«Я отдал распоряжение вызвать российского посла. Эта встреча проходит прямо сейчас», — сказал Вадефуль.

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Меры последовали после расследования инцидента в аэропорту Лейпциг/Галле в ночь с 4 на 5 августа. Тогда возле украинского самолёта обнаружили беспилотник со взрывным устройством, который впоследствии обезвредили специалисты. Ранее МВД Германии заявляло, что рассматривает случившееся как «гибридный теракт» и не исключает внешнего вмешательства. 1 сентября власти Германии сообщили, что считают Россию ответственной за произошедшее.

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Наталья Демьянова
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