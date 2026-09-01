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Опубликовано 1 сентября, 15:57
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Берлин напрямую обвинил Москву в атаке на аэропорт Лейпцига и готовит ответ

Германия обвинила Россию в организации атаки на аэропорт Лейпцига

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Правительство Германии официально обвинило Россию в организации попытки атаки беспилотником на аэропорт Лейпциг/Галле 4 августа. Берлин пришёл к выводу, что за произошедшим стоят российские государственные структуры, и назвал инцидент частью «гибридных операций» Москвы в Европе.

«Мы пришли к выводу, что Россия несёт ответственность за гибридную атаку в Лейпциге», — заявил глава МВД ФРГ Александер Добриндт. По его словам, использованные средства и характер предполагаемой диверсии соответствуют схеме других операций, которые немецкие власти связывают с Россией.

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Глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль также назвал произошедшее частью «агрессивных гибридных действий» России против Европы. В качестве ответных мер Берлин объявил о закрытии российского генконсульства в Бонне и «Русского дома» в Берлине, а также намерен добиваться расширения санкций ЕС против России.

Ранее Life.ru писал о высылке российских дипломатов из Германии после обострения отношений между странами. Тогда Берлин объявил российских представителей персонами нон грата, а Москва заявила об ответных мерах.

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Марина Фещенко
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