«Это акт войны»: Глава немецкой оружейной компании сделал заявление о России

Основатель немецкой оборонной компании Donaustahl Штефан Туман заявил, что, по его мнению, Германия и Россия уже фактически находятся в состоянии войны. Такое мнение предприниматель высказал в интервью, о котором сообщает Politico.

Туман не согласился с распространённым в Европе определением нынешнего противостояния как «гибридной войны». Он назвал предполагаемые диверсионные действия России против Германии «актом войны» и заявил, что считает их связанными с российскими вооружёнными силами. Москва обвинения европейских стран в причастности к диверсиям неоднократно отвергала.

«Германия и Россия находятся в состоянии войны», — сказал предприниматель.

Туман возглавляет компанию Donaustahl, выпускающую в том числе разведывательные и ударные беспилотники. Сам бизнесмен подтвердил, что предприятие поставляет боевые дроны Украине.

Заявление прозвучало на фоне нового витка дискуссии в Германии о предполагаемой российской активности. Берлин завершает расследование инцидента с беспилотником у аэропорта Лейпциг/Галле и готовит ответные меры. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц ранее сообщил, что действия Германии координируются с партнёрами по ЕС и НАТО.

Сам Туман в последние недели также оказался в центре внимания немецких СМИ. По данным Tagesschau, службы безопасности предупредили его о предполагаемой подготовке покушения, за которой, как считают немецкие источники, могли стоять российские спецслужбы. Публично и юридически причастность России к этим планам не установлена.

Ранее Life.ru писал, что Сара Вагенкнехт предупредила канцлера Фридриха Мерца о риске втягивания Германии в войну с Россией. Политик призвала Берлин отказаться от дальнейшей эскалации и сделать ставку на дипломатию.