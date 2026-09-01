В Германии задумали напугать Россию поставками Taurus Украине

Германии стоит пригрозить России передачей Украине ракет Taurus, если Берлин продолжат преследовать «гибридные угрозы». С таким заявлением выступил лидер Свободной демократической партии (СвДП) Вольфганг Кубикки, чьи слова приводит телеканал n-tv.

Политик считает, что подобный шаг должен стать реакцией властей ФРГ на «давление со стороны Москвы». По его мнению, для этого достаточно провести разговор с российским послом.

«Разумный человек сейчас вызвал бы российского посла и сказал бы ему: пока что мы не поставили ракету Taurus, но если эта гибридная угроза Германии будет продолжаться, то мы сделаем всё, чтобы Украина получила оружие, необходимое для масштабной защиты от России», — сказал он.

Ранее Life.ru рассказывал, что Владимир Зеленский оценил потребность украинской армии в ракетах для комплексов Patriot на зиму 2026–2027 годов в 360 единиц. По его словам, изначально Киев хотел получить 300 ракет, но запрос Воздушных сил оказался выше.