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Регион
Опубликовано 1 сентября, 07:45

В Германии задумали напугать Россию поставками Taurus Украине

Лидер СвДП Кубикки предложил Германии пригрозить РФ поставками Taurus Украине

Обложка © ТАСС / Matthias Balk

Обложка © ТАСС / Matthias Balk

Германии стоит пригрозить России передачей Украине ракет Taurus, если Берлин продолжат преследовать «гибридные угрозы». С таким заявлением выступил лидер Свободной демократической партии (СвДП) Вольфганг Кубикки, чьи слова приводит телеканал n-tv.

Политик считает, что подобный шаг должен стать реакцией властей ФРГ на «давление со стороны Москвы». По его мнению, для этого достаточно провести разговор с российским послом.

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«Разумный человек сейчас вызвал бы российского посла и сказал бы ему: пока что мы не поставили ракету Taurus, но если эта гибридная угроза Германии будет продолжаться, то мы сделаем всё, чтобы Украина получила оружие, необходимое для масштабной защиты от России», — сказал он.

Вопрос передачи Украине немецких крылатых ракет Taurus остаётся в Германии нерешенным, несмотря на длительные обсуждения. Официальная позиция правительства ФРГ, которую неоднократно высказывал министр обороны Борис Писториус, заключается в том, что Киев на данном этапе не нуждается в этих ракетах, при этом в качестве аргументов называются как успешное применение Украиной собственных дальнобойных беспилотников, так и опасения эскалации конфликта. В поддержку поставок выступают отдельные политики, например, лидер СвДП Вольфганг Кубикки, однако попытка партии «Зеленых» провести соответствующую резолюцию через Бундестаг в июле провалилась (510 голосов против при 79 за), что подтверждает отсутствие парламентского большинства по данному вопросу.

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Ранее Life.ru рассказывал, что Владимир Зеленский оценил потребность украинской армии в ракетах для комплексов Patriot на зиму 2026–2027 годов в 360 единиц. По его словам, изначально Киев хотел получить 300 ракет, но запрос Воздушных сил оказался выше.

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Вероника Бакумченко
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