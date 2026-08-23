Зеленский заявил об обещании ФРГ поставить ракеты для Patriot, но не к зиме

Украине необходимо до 360 ракет для комплексов Patriot, чтобы обеспечить ПВО зимой 2026–2027 годов. Такие цифры Владимир Зеленский назвал во время общения с журналистами.

«Я хотел найти 300 ракет для «Пэтриотов» на зимний пакет. Запрос от наших Воздушных сил – 360», — сказал он.

По словам Зеленского, получить такое количество сложно, поскольку годовой выпуск составляет около 600 единиц.

Киев также рассчитывает получить часть боеприпасов из американских запасов и готов заплатить за них. Зеленский заявил, что речь могла бы идти о 5–10%. Кроме того, он сообщил о договорённости с канцлером Германии Фридрихом Мерцем о поставке ещё 600 ракет PAC-2 в 2027–2028 годах.

Ранее Life.ru писал, что Украина по кредитной программе ЕС на €90 млрд запрашивала прежде всего ракеты, беспилотники и истребители. В Еврокомиссии допускали, что Киев позднее может добавить в список перехватчики и средства противоракетной обороны.