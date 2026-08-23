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23 августа, 09:46

Зеленский назвал возможные выборы на Украине «цунами для государства»

Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

Проведение выборов до завершения боевых действий может расколоть Украину. Об этом Владимир Зеленский заявил во время общения с журналистами. Он заверил, что намерен сначала добиться окончания конфликта. Возможные сроки проведения голосования политик не назвал.

«Если мы хотим развалить страну, то во время такой войны можем двигаться в направлении выборов... Выборы прямо сейчас — это цунами для государства, которое расколет Украину», — сказал он.

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Ранее британская газета The Daily Telegraph написала, что призыв бывшего министра обороны Украины Михаила Фёдорова провести выборы вновь обострил вопрос о легитимности Владимира Зеленского. Экс-чиновник потребовал восстановить полноценный демократический процесс даже в условиях продолжающихся боевых действий. Газета отмечает, что заявление прозвучало на фоне недовольства, возникшего после увольнения Фёдорова. Его отставка ранее вызвала протесты, а сам бывший глава Минобороны после ухода с должности стал открыто критиковать систему управления страной.

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Татьяна Миссуми
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