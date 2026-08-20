Фёдоров заговорил о выборах: В Британии увидели новую угрозу для позиций Зеленского
Telegraph: Призыв Фёдорова к выборам поставил вопрос о легитимности Зеленского
Обложка © ТАСС / EPA / FILIP SINGER
Призыв бывшего министра обороны Украины Михаила Фёдорова провести выборы вновь обострил вопрос о легитимности Владимира Зеленского. К такому выводу пришла британская газета The Daily Telegraph.
По оценке издания, видеообращение экс-министра стало серьёзным политическим вызовом украинскому руководству. Фёдоров потребовал восстановить полноценный демократический процесс даже в условиях продолжающихся боевых действий.
Газета отмечает, что заявление прозвучало на фоне недовольства, возникшего после увольнения политика. Его отставка ранее вызвала протесты, а сам бывший глава Минобороны после ухода с должности стал открыто критиковать систему управления страной.
Требование провести голосование, как считает The Daily Telegraph, способно дополнительно усилить сомнения части украинского общества в нынешнем положении Зеленского.
Кроме того, авторы материала связывают выступление Фёдорова с ростом скептицизма в Вашингтоне относительно происходящего в Киеве.
При этом сам экс-министр не объявлял о намерении участвовать в президентской гонке. Однако его публичный призыв к выборам прозвучал на фоне усиливающегося противостояния внутри украинской политической системы.
В июле увольнение Фёдорова с поста главы Минобороны спровоцировало протесты в Киеве и других украинских городах. Бывший министр тогда публично обвинил военное руководство в блокировке его инициатив и отказался от предложенной ему должности советника Зеленского.
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