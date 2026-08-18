Фёдоров заявил о кризисе управления на Украине и необходимости выборов

Экс-министр обороны Украины Михаил Фёдоров заявил о системном кризисе управления в стране и призвал к проведению выборов. Видеообращение он опубликовал на своём YouTube-канале на фоне продолжающихся более месяца протестов, связанных с его отставкой.

Фёдоров подверг критике действующую власть, отдельно остановившись на проблеме коррупции. По его словам, коррупционные проявления являются лишь следствием более серьёзных проблем в системе управления, которая, как считает экс-министр, стремится сохранить существующие правила и медленно реагирует на необходимость перемен.

Почти десятиминутное обращение Фёдоров посвятил также своему представлению о будущем Украины и вопросу проведения выборов. Он отметил, что именно выборы позволяют власти получить ответ от граждан на вопрос о сохранении доверия к ней.

Отдельно экс-министр раскритиковал Верховную раду. По его мнению, работа парламента не должна определяться частными интересами.

«Парламент — не кошелёк», — заявил Федоров.

Напомним, Владимир Зеленский уволил Михаила Фёдорова 14 июля. Экс-комик объяснил это конфликтом министра обороны с главкомом ВСУ Александром Сырский, позднее также отправленным в отставку. Кадровое решение оказалось настолько непопулярным, что украинцы начали выходить на улицы.