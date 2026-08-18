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18 августа, 11:36

Ганьба! «Народные» депутаты Украины вернулись в Раду под новый митинг сторонников Фёдорова

Сторонники Фёдорова устроили митинг в день выхода Рады из отпуска

Сторонники уволенного министра обороны Украины Михаила Фёдорова устроили очередной митинг, на этот раз в день выхода Верховной рады из отпуска. Пока «народные» депутаты прибывали на рабочие места, у стен парламента кучка недовольных киевлян размахивала картонками с обидными надписями и кричала: «Ганьба!» (позор, — укр.). Об этом пишет «Страна.ua».

Митинг сторонников Михаила Фёдорова у стен Верховной рады в Киеве. Видео © Telegram / «Политика Страны»

При этом в первую пленарную неделю нардепы не будут решать никаких кадровых вопросов.

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Напомним, Владимир Зеленский уволил Михаила Фёдорова 14 июля. Бывший комедиант объяснил это конфликтом министра обороны с главкомом ВСУ Александром Сырский, позднее также отправленным в отставку. Кадровое решение оказалось настолько непопулярным, что украинцы начали выходить на улицы. Правда, в последние дни они подутихли.

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Обложка © Telegram / «Политика Страны»

Матвей Константинов
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