«Кто угодно, только не он»: В Раде предрекли Зеленскому провал на выборах
Депутат Рады Железняк: Зеленский рискует проиграть выборы
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Владимир Зеленский рискует проиграть любые выборы, поскольку в украинском обществе сформировался запрос на перемены. Такое мнение в комментарии Politico высказал депутат Верховной рады Ярослав Железняк.
По его словам, действующий президент может уступить во втором туре независимо от того, кто станет его соперником. Среди возможных конкурентов депутат назвал Валерия Залужного, Кирилла Буданова*, Михаила Фёдорова и других политиков.
«Кто бы ни был его конкурентом — Залужный, Буданов*, Фёдоров или кто-то ещё — думаю, мы получим ситуацию, как в 2019 году, когда во втором туре победит кто угодно, только не действующий президент», — сказал Железняк.
Депутат также считает, что накопившиеся проблемы могут серьёзно ударить по позициям Зеленского. По его словам, «совокупный вес проблем» в итоге ляжет на президента, а люди хотят перемен.
Ранее Кирилл Дмитриев заявил, что призыв Михаила Фёдорова к проведению выборов может свидетельствовать о его президентских амбициях и стать вызовом Владимиру Зеленскому. Михаил Фёдоров предъявил Владимиру Зеленскому ультиматум, настаивая на возвращении его на пост министра обороны Украины до окончания парламентских каникул Верховной рады. Когда это требование не было выполнено, Фёдоров выразил обеспокоенность системным кризисом управления в стране и выступил за организацию президентских выборов.
* Включён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
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