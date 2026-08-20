«Кто угодно, только не он»: В Раде предрекли Зеленскому провал на выборах

Владимир Зеленский рискует проиграть любые выборы, поскольку в украинском обществе сформировался запрос на перемены. Такое мнение в комментарии Politico высказал депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

По его словам, действующий президент может уступить во втором туре независимо от того, кто станет его соперником. Среди возможных конкурентов депутат назвал Валерия Залужного, Кирилла Буданова*, Михаила Фёдорова и других политиков.

«Кто бы ни был его конкурентом — Залужный, Буданов*, Фёдоров или кто-то ещё — думаю, мы получим ситуацию, как в 2019 году, когда во втором туре победит кто угодно, только не действующий президент», — сказал Железняк.

Депутат также считает, что накопившиеся проблемы могут серьёзно ударить по позициям Зеленского. По его словам, «совокупный вес проблем» в итоге ляжет на президента, а люди хотят перемен.

* Включён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.