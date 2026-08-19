Дмитриев: Фёдоров бросил вызов Зеленскому, призвав провести выборы на Украине
Михаил Фёдоров. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Михайло Федоров
Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев прокомментировал заявление бывшего министра обороны Украины Михаила Фёдорова. По его мнению, Фёдоров фактически объявил о своих президентских амбициях и бросил вызов Владимиру Зеленскому, призвав к проведению выборов.
Соответствующий пост Дмитриев опубликовал в соцсети X.
«Бывший министр обороны Украины призывает к выборам и предупреждает о повсеместной коррупции, фактически сигнализируя о своих президентских амбициях, бросая вызов Зеленскому», — написал Дмитриев.
Ранее Михаил Фёдоров выдвинул ультиматум Владимиру Зеленскому, потребовав вернуть его в должность министра обороны Украины до выхода Верховной рады из отпуска. Когда этого не произошло, Фёдоров заявил о системном кризисе управления в стране и призвал к проведению президентских выборов.
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