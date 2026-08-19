Что дальше? На Украине предрекли новый виток противостояния Зеленского и Фёдорова

Назначение Евгения Хмары министром обороны Украины стало неудачей для сторонников возвращения Михаила Фёдорова на этот пост. Верховная рада 19 августа поддержала кандидатуру Хмары 312 голосами «за».

Как пишет «Страна.ua», такой результат показал, что Владимир Зеленский пока сохраняет достаточную поддержку в парламенте, несмотря на кампанию в пользу бывшего главы Минобороны. Издание отмечает, что набирает обороты противостояние Фёдорова и Зеленского.

Следующим направлением борьбы «Страна» называет тему выборов. Накануне Фёдоров и близкие к нему публичные фигуры начали говорить о необходимости вернуть избирательный процесс ещё до окончания боевых действий. Издание рассматривает это как возможный «план Б» после провала попытки вернуть ему министерский пост.

Ещё одним фактором давления авторы материала считают расследования НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины) против представителей украинской власти. В тот же день Зеленский уволил заместителя руководителя своего офиса Ирину Мудрую, а депутат Вадим Столар подтвердил проведение обысков у него дома.

«Страна» предполагает, что антикоррупционные расследования могут в дальнейшем затронуть и других людей из окружения Зеленского, особенно если к делу подключатся сторонники Фёдорова. Отдельным риском авторы называют возможное усиление политического брожения внутри армии, связывая этот сценарий с главкомом Михаилом Драпатым. Пока, впрочем, речь идёт лишь о прогнозе.

Таким образом, назначение Хмары завершило нынешний раунд борьбы в пользу Зеленского, но, по оценке «Страны», конфликт вокруг Фёдорова может перейти от спора за кресло министра обороны к теме выборов и новым антикоррупционным расследованиям.

Ранее в Киеве назначила Евгения Хмару новым министром обороны Украины вместо отправленного в отставку Михаила Фёдорова. За его кандидатуру проголосовали 312 депутатов.