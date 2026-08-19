Хмара стал новым министром обороны Украины

Верховная рада во время заседания 19 августа назначила Евгения Хмару новым министром обороны Украины вместо Михаила Фёдорова. Трансляция велась на сайте парламента.

За соответствующее решение проголосовали 312 депутатов, следует из результатов голосования в парламенте.

Против кандидатуры высказались два парламентария, воздержавшихся не было. Ещё 20 депутатов не голосовали. Проект постановления о назначении Хмары был зарегистрирован под номером 15523.