Комитет Рады поддержал кандидатуру Хмары на пост министра обороны

Комитет Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рекомендовал парламенту назначить Евгения Хмару министром обороны Украины. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

По данным парламентария, кандидатуру Хмары члены профильного комитета поддержали единогласно. Теперь вопрос о его назначении должен рассматриваться в сессионном зале.

Ранее кабинет министров Украины освободил Евгения Хмару от должности заместителя министра обороны и одновременно отменил июльское распоряжение, по которому он временно исполнял обязанности главы ведомства. Как следует из документа правительства, с поста замминистра Хмара ушёл по собственному желанию. Это процессуальное решение было принято перед рассмотрением его кандидатуры в Верховной раде: 18 августа Владимир Зеленский внёс представление о назначении Хмары министром обороны.