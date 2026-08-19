Кабмин уволил Хмару с поста и. о. министра обороны Украины

Кабинет министров Украины освободил Евгения Хмару от должности заместителя министра обороны и обязанностей руководителя ведомства прямо перед голосованием Верховной рады за его назначение. Решение принято 19 августа, свидетельствует распоряжение правительства.

С поста замминистра Хмара ушёл по собственному желанию. Одновременно кабмин отменил июльское распоряжение, которым на него временно возложили обязанности главы Минобороны.

При этом кадровое решение происходит накануне ожидаемого назначения Хмары уже полноценным министром обороны. Представление о его кандидатуре Владимир Зеленский внёс в Верховную раду 18 августа.

Утром 19 августа профильный комитет парламента поддержал кандидатуру Хмары. Таким образом, его увольнение с прежних должностей предшествует голосованию Рады за назначение руководителем военного ведомства.

Временно исполнять обязанности министра обороны Хмара начал в июле после формирования нового состава украинского правительства. Пост главы ведомства тогда остался без постоянного руководителя.

Тем временем в Верховной раде сохраняется серьёзное недовольство кадровой политикой Владимира Зеленского после перестановок и отставки главы Минобороны Михаила Фёдорова. Многие нардепы не понимают причин изменений и воспринимают их как попытку усилить контроль над системой, а оппозиция заявляет, что лояльность при назначениях может цениться выше опыта.