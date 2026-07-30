Хмара призвал ВСУ в конфликте с Россией действовать «асимметрично»

Исполняющий обязанности министра обороны Украины Евгений Хмара заявил о необходимости более рационального использования ресурсов Вооружённых сил Украины (ВСУ) и перехода к «асимметричным» подходам в конфликте с РФ. Об этом он высказался в интервью американской журналистке Лоре Лумер.

По его словам, результативность подразделений зависит не только от наличия вооружения, но и от того, насколько эффективно оно распределяется между частями. В числе ключевых задач он назвал выстроенную логистику и своевременную передачу бойцам необходимого оборудования.