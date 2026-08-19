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Регион
19 августа, 15:02

«Террористический натиск»: Политолог раскрыл угрозы, исходящие от Хмары

Политолог Светов: Перед Хмарой стоит задача сорвать выборы в России

Обложка © Пресс-служба Зеленского

Обложка © Пресс-служба Зеленского

Россия должна быть готова к усилению атак ВСУ после назначения Евгения Хмары главой Минобороны Украины, предупредил политолог Юрий Светов. По его мнению, Киев может активизировать удары, рассчитывая в том числе повлиять на ситуацию перед выборами.

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«...Надо нам быть готовым в течение вот месяца, который остался до выборов, этот террористический натиск под руководством [главкома ВСУ] Драпатого и Хмары будет только нарастать», — заявил собеседник «Царьграда».

Властям Украины задают вопрос: почему Россия может проводить выборы в условиях СВО, а они нет. С приходом Хмары Киев продолжит делать ставку на атаки с использованием беспилотников и западного вооружения, надеясь вызвать недовольство внутри РФ, резюмировал эксперт.

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Напомним, Верховная рада назначила Евгения Хмару новым министром обороны Украины вместо отправленного в отставку Михаила Фёдорова. За его кандидатуру проголосовали 312 депутатов.

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Борис Эльфанд
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