«Согласен возглавить оппозицию»: Политолог оценил шансы Фёдорова скинуть Зеленского

Экс-министр обороны Украины Михаил Фёдоров не располагает ресурсами для организации госпереворота, однако может возглавить оппозицию, полагает политолог Богдан Безпалько. По его оценке, само стремление политика усилить свои позиции ещё не означает подготовки к силовой смене власти.

«Он согласен возглавить оппозиционное движение, но у самого Фёдорова таких ресурсов нет», — заявил собеседник NEWS.ru.

По его мнению, для смены власти на Украине важна позиция внешних игроков. Пока Запад заинтересован в сохранении Владимира Зеленского, подобный сценарий маловероятен.

Напомним, ранее Михаил Фёдоров заявил о системном кризисе управления на Украине и необходимости проведения выборов. Экс-министр также раскритиковал действующую власть, указав на проблемы с коррупцией и неспособность системы быстро меняться.