Ткнул лицом в нелегитимность: Во Франции разобрали последний наезд Фёдорова на Зеленского
Филиппо назвал последние заявления Фёдорова катастрофой для Зеленского
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Заявления бывшего министра обороны Украины Михаила Фёдорова о кризисе управления в стране и необходимости проведения выборов стали серьёзным политическим ударом по Владимиру Зеленскому. Такое мнение высказал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.
«Катастрофа для Зеленского! Популярный министр, которого Зеленский отправил в отставку (поскольку тот указал на хищение семи миллиардов долларов), напоминает, что Зеленский уже не является избранным президентом с весны 2024 года», — заявил Филиппо у себя в соцсети Х.
Французский политик также обратил внимание на резкость выступления Фёдорова и предположил, что теперь экс-министру следует проявлять максимальную осторожность из соображений безопасности, угрозу которой может создать уязвлённый Зеленский.
Сам Фёдоров ранее публично говорил о кризисе управления на Украине и выступал за проведение выборов. Кроме того, бывший глава Минобороны связал недоверие граждан с непрозрачностью государственных решений. При этом экс-чиновник пользуется популярностью среди населения, которое до сих пор устраивает митинги.
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