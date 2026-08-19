Заявления бывшего министра обороны Украины Михаила Фёдорова о кризисе управления в стране и необходимости проведения выборов стали серьёзным политическим ударом по Владимиру Зеленскому. Такое мнение высказал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Катастрофа для Зеленского! Популярный министр, которого Зеленский отправил в отставку (поскольку тот указал на хищение семи миллиардов долларов), напоминает, что Зеленский уже не является избранным президентом с весны 2024 года», — заявил Филиппо у себя в соцсети Х.

Французский политик также обратил внимание на резкость выступления Фёдорова и предположил, что теперь экс-министру следует проявлять максимальную осторожность из соображений безопасности, угрозу которой может создать уязвлённый Зеленский.