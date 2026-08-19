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Регион
19 августа, 10:50

Ткнул лицом в нелегитимность: Во Франции разобрали последний наезд Фёдорова на Зеленского

Филиппо назвал последние заявления Фёдорова катастрофой для Зеленского

Обложка © ТАСС / Ebrahim Noroozi

Обложка © ТАСС / Ebrahim Noroozi

Заявления бывшего министра обороны Украины Михаила Фёдорова о кризисе управления в стране и необходимости проведения выборов стали серьёзным политическим ударом по Владимиру Зеленскому. Такое мнение высказал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Катастрофа для Зеленского! Популярный министр, которого Зеленский отправил в отставку (поскольку тот указал на хищение семи миллиардов долларов), напоминает, что Зеленский уже не является избранным президентом с весны 2024 года», — заявил Филиппо у себя в соцсети Х.

Французский политик также обратил внимание на резкость выступления Фёдорова и предположил, что теперь экс-министру следует проявлять максимальную осторожность из соображений безопасности, угрозу которой может создать уязвлённый Зеленский.

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Сам Фёдоров ранее публично говорил о кризисе управления на Украине и выступал за проведение выборов. Кроме того, бывший глава Минобороны связал недоверие граждан с непрозрачностью государственных решений. При этом экс-чиновник пользуется популярностью среди населения, которое до сих пор устраивает митинги.

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