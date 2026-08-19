Сторонники Фёдорова завопили «Ганьба!» после назначения Хмары министром обороны Украины

Сторонники бывшего министра обороны Украины Михаила Фёдорова устроили акцию у здания Верховной рады после назначения Евгения Хмары новым главой Минобороны. Участники митинга выступали против кадрового решения и требовали вернуть прежнего руководителя ведомства.

Сторонники Фёдорова протестуют у Рады встретили назначение Хмары. Видео © Telegram / УНИАН

Акция проходит в Мариинском парке рядом с парламентом. По данным «Интерфакс-Украина», там собрались около 100 человек. Среди лозунгов звучало: «Фёдорова — в МОУ, Хмару — в СБУ».

Митингующие также призывали власти обеспечить прозрачность решений в военных структурах и требовали диалога с обществом. К участникам акции выходил депутат Верховной рады Дмитрий Костюк.

Напомним, сегодня Верховная Рада Украины 312 голосами назначила Евгения Хмару новым министром обороны. Кандидатуру чиновника, который до этого был и.о. главы СБУ и и.о. министра обороны, внёс в парламент Владимир Зеленский после июльской перезагрузки правительства. Новый министр является гражданским лицом, поскольку перед голосованием уволился с военной службы, как того требует законодательство страны.