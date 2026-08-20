В ЕС рассказали о запросах Украины на ракеты и дроны по кредиту на €90 млрд

Украина самостоятельно определяет, какие виды вооружений ей необходимы в рамках программы военной поддержки Евросоюза, сообщил представитель Еврокомиссии Балаш Уйвари на брифинге в Брюсселе.

По его словам, на текущем этапе украинская сторона направляла запросы преимущественно на беспилотники, ракеты и боевые самолёты. При этом в дальнейшем Киев может включить в перечень необходимой продукции и другие категории вооружений.

«До настоящего момента запросы были сосредоточены на беспилотниках, ракетах и истребителях. Но в дальнейшем они могут перейти к другим запросам, если пожелают», — сказал Уйвари.

Представитель ЕК пояснил, что Украина формирует так называемый product schedule — список вооружений и военной продукции, которые считает необходимыми для своих нужд. Если Киев сочтёт важным получение средств противоракетной защиты, соответствующие позиции могут быть добавлены в заявку.

«Если речь идёт о перехватчиках, если речь идёт о противобаллистических возможностях, у них, конечно, есть возможность это запросить», — подчеркнул Уйвари.

Он также отметил, что между Еврокомиссией и украинской стороной продолжаются технические консультации по новым видам вооружений. Некоторые позиции, которые обсуждаются на уровне специалистов, пока ещё не были оформлены в виде официальных запросов.

В рамках кредитной программы ЕС объёмом 90 миллиардов евро Брюссель уже направил Украине 8,5 миллиарда евро на оборонные цели. Средства, как уточнили в Еврокомиссии, в первую очередь использовались для закупки ракет, беспилотников и авиационной техники.

Ранее Life.ru рассказывал о проблемах Украины с обеспечением систем ПВО ракетами-перехватчиками. На фоне роста интенсивности ударов Киев продолжает добиваться увеличения поставок таких боеприпасов от западных партнёров.