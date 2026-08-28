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28 августа, 07:21

«Дипломатическая халатность»: Полковник США обвинил Европу в раскручивании конфликта с РФ

Дэниел Дэвис: Заявления о «российской угрозе» ведут к конфликту с Москвой

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Svet foto

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Svet foto

Бывший подполковник армии США Дэниел Дэвис заявил, что заявления европейских политиков о «российской угрозе» могут привести к прямому противостоянию с Москвой. Своё мнение он опубликовал в соцсети X.

По словам Дэвиса, западные страны убеждают общественность в том, что Россия после украинского конфликта якобы намерена атаковать другие государства. При этом, считает военный, Москва прежде всего заинтересована в собственной безопасности.

Дэвис также обвинил европейских лидеров в том, что их действия не соответствуют заявлениям о стремлении к мирному урегулированию. По его мнению, отказ от переговоров лишь способствует продолжению конфликта.

Подполковник назвал такую политику «дипломатической халатностью высшей степени» и заявил, что её последствиями становится дальнейшее разрушение Украины.

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Ранее американский дипломат Фриман предупредил об опасных последствиях расширения конфликта России и Запада. По его словам, Москва воспринимает США и Европу как участников противостояния из-за поставок оружия Украине.

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Дарья Денисова
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