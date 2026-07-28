До ядерных разговоров рукой подать: В США забили тревогу из-за конфликта с Россией

Расширение противостояния между Россией и странами Запада может привести к крайне опасным последствиям. Такое мнение в эфире YouTube-канала высказал американский дипломат в отставке Час Фриман.

По оценке экс-дипломата, Москва рассматривает Соединённые Штаты и европейских союзников как непосредственных участников конфликта, поскольку они продолжают снабжать Киев вооружением. Фриман обратил внимание, что Вашингтон больше не располагает вооружением, которое можно было бы передать Украине незаметно. При этом, по его словам, переложить такие поставки на европейские страны тоже не получится.

Он пояснил, что американское законодательство запрещает передавать закупленное у США оружие третьим сторонам без соответствующего разрешения. Именно поэтому, считает аналитик, скрыть участие союзников уже невозможно.

«Думаю, мы действительно играем с расширением войны в Европе, а это может стать очень-очень разрушительным и опасным ещё до того, как повсюду зазвучат разговоры о ядерном оружии в самых разных контекстах», — заключил он.

Ранее сообщалось, что без полноценного участия Соединённых Штатов страны Европы не смогут вести прямой военный конфликт с Москвой. Вашингтон решится активно вмешаться в подобный сценарий. Американская сторона ограничится лишь символической поддержкой, поскольку вступить в боевые действия она обязана только в случае нападения на одного из членов НАТО в рамках пятой статьи альянса.