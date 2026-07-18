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Регион
18 июля, 09:59

«У России зубы крепче»: Размещение ракет США в Германии сочли шагом к войне с РФ

Мема: Германия приближает войну с РФ, размещая у себя «Томагавки»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / meunierd

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / meunierd

Размещение американских ракет «Томагавк» в Германии приближает войну с Россией. Об этом заявил член партии «Альянс свободы» Армандо Мема в соцсети X.

«Это опасный шаг к эскалации отношений с Россией. Перевооружение ФРГ представляет угрозу её безопасности и подрывает безопасность Европы», — написал он.

Мема добавил, что Европа вместо дипломатии пытается показать зубы, но в схватке с Россией она их «обломит» даже после своего грандиозного перевооружения.

«Скажем так, у России зубы гораздо лучше и крепче», — указал он.

Политик уверен, что путь враждебности по отношению к России остаётся огромной ошибкой властей европейских государств.

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Ранее президент США Дональд Трамп анонсировал масштабное сокращение американского военного присутствия в Германии. Однако власти ФРГ решили компенсировать это, а канцлер Фридрих Мерц договорился с Вашингтоном о размещении на территории своей страны ракет «Томагавк».

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Владимир Озеров
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