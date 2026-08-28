Лавров заявил, что Москва не ставила США ультиматумов из-за украинских атак

Россия не выдвигала Соединённым Штатам никаких ультиматумов по поводу участия Вашингтона в ударах украинской стороны по территории РФ. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью РБК.

Министр подчеркнул, что вопрос поддержки Киева со стороны США, включая предоставление разведданных, вооружений и финансовую помощь, обсуждается в рамках двусторонних контактов, но в спокойном дипломатическом ключе.

«Нет, с нашей стороны никакого ультиматума не было», — пояснил Лавров, опровергая сообщения некоторых СМИ.

По словам дипломата, российская сторона регулярно обращает внимание на утечки в западной прессе, касающиеся вовлечённости администрации США в конфликт. В частности, речь идёт о сообщениях, как Вашингтон помогает Украине новыми ассигнованиями и разведкой. Лавров отметил, что за последние несколько месяцев таких случаев в СМИ появлялось несколько.

Механизм взаимодействия с американской стороной, по словам главы МИД, выглядит следующим образом: Москва по дипломатическим каналам направляет в Госдепартамент США соответствующие публикации и просит подтвердить или опровергнуть данную информацию. Однако, как подчеркнул министр, ни на один из таких запросов Москва до сих пор не получила ответа.

Ранее Life.ru писал, что Москва считает содержательные переговоры невозможными без учёта сложившихся «реалий на земле». Ультиматумы и давление не создают условий для политического урегулирования.