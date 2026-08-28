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Регион
28 августа, 05:11

Лавров заявил, что Москва не ставила США ультиматумов из-за украинских атак

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Россия не выдвигала Соединённым Штатам никаких ультиматумов по поводу участия Вашингтона в ударах украинской стороны по территории РФ. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью РБК.

Министр подчеркнул, что вопрос поддержки Киева со стороны США, включая предоставление разведданных, вооружений и финансовую помощь, обсуждается в рамках двусторонних контактов, но в спокойном дипломатическом ключе.

«Нет, с нашей стороны никакого ультиматума не было», — пояснил Лавров, опровергая сообщения некоторых СМИ.

По словам дипломата, российская сторона регулярно обращает внимание на утечки в западной прессе, касающиеся вовлечённости администрации США в конфликт. В частности, речь идёт о сообщениях, как Вашингтон помогает Украине новыми ассигнованиями и разведкой. Лавров отметил, что за последние несколько месяцев таких случаев в СМИ появлялось несколько.

Механизм взаимодействия с американской стороной, по словам главы МИД, выглядит следующим образом: Москва по дипломатическим каналам направляет в Госдепартамент США соответствующие публикации и просит подтвердить или опровергнуть данную информацию. Однако, как подчеркнул министр, ни на один из таких запросов Москва до сих пор не получила ответа.

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Ранее Life.ru писал, что Москва считает содержательные переговоры невозможными без учёта сложившихся «реалий на земле». Ультиматумы и давление не создают условий для политического урегулирования.

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Оксана Попова
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