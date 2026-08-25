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24 августа, 21:27

Небензя: Диалога по Украине не будет без учёта реалий на земле

Обложка © ТАСС / EPA / SARAH YENESEL

Обложка © ТАСС / EPA / SARAH YENESEL

Содержательные переговоры по украинскому конфликту невозможны без учёта ситуации, сложившейся на земле, заявил постпред России при ООН Василий Небензя. По его словам, попытки давления и ультиматумы не создают условий для дипломатического решения.

Заявление прозвучало на заседании Совета Безопасности ООН по Украине, которое прошло по инициативе западных стран.

«До тех пор, пока с нами будут говорить языком ультиматумов, террора и угроз, игнорируя реалии на земле, предмета для содержательного политико-дипломатического диалога не будет», — сказал Небензя.

Российский дипломат подчеркнул, что для начала полноценного диалога необходим иной подход со стороны участников переговорного процесса. По его словам, обсуждение будущего урегулирования должно учитывать фактическую ситуацию и интересы всех сторон.

По словам Небензи, российские военные продолжают наступление на земле, перерезая Вооружённым силам Украины (ВСУ) ВСУ каналы снабжения, лишая их военного производства и возможности продолжать боевые действия.

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Ранее Life.ru писал, что главарь киевского руководства Владимир Зеленский допустил переговоры с Россией на фоне проблем с работой морского коридора. Киев рассматривает несколько вариантов его защиты, включая усиление противовоздушной обороны. При этом украинская сторона отметила сокращение объёмов судоходства из портов Одесской области.

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