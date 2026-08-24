Мелони призвала возобновить переговоры по урегулированию конфликта на Украине

Италия готова сотрудничать с международными партнёрами ради запуска переговоров по урегулированию украинского конфликта. Эту позицию премьер-министр Джорджа Мелони озвучила во время встречи «коалиции желающих», сообщили в правительстве страны.

Мелони участвовала в переговорах лидеров по видеосвязи. В Риме отметили, что дипломатический процесс должен привести к справедливому и прочному миру.

«Мелони подтвердила решимость Италии сотрудничать со своими международными партнёрами для содействия переговорному процессу, направленному на достижение справедливого и прочного мира на Украине», — говорится в заявлении.

Одновременно итальянский премьер подтвердила готовность Рима продолжить оказание гуманитарной помощи Киеву в преддверии зимы.

Life.ru рассказывал, что поддержка Украины становится для премьер-министра Италии Джорджи Мелони спорным вопросом в преддверии парламентских выборов 2027 года. По данным Politico, главе правительства приходится отстаивать свой курс на фоне роста политических сил, выступающих против дальнейшей военной помощи Киеву. Одним из главных оппонентов Мелони справа становится экс-генерал Роберто Ванначчи и его партия «Национальное будущее», а отношение к Украине издание называет одним из наиболее заметных различий между ними.