Поддержка Украины стала уязвимым местом Мелони перед выборами

Поддержка Украины превращается для премьер-министра Италии Джорджи Мелони в один из спорных вопросов накануне парламентских выборов 2027 года. Как пишет Politico, главе правительства приходится отстаивать свой курс на фоне усиления политических сил, выступающих против дальнейшей военной помощи Киеву.

Одним из главных оппонентов Мелони справа становится бывший генерал Роберто Ванначчи и его партия «Национальное будущее». Именно отношение к Украине издание называет одним из наиболее заметных различий между ними.

Ванначчи выступает против дальнейших поставок оружия Киеву и критикует рост оборонных расходов. Его партия постепенно набирает популярность: по опубликованным в начале августа данным, её поддержка приблизилась к 7%, что уже позволяет ей конкурировать с партнёрами Мелони по правому лагерю.

Ситуацию для премьера осложняют и разногласия внутри действующей коалиции. Партия «Лига» Маттео Сальвини, которая входит в правительство Мелони, также занимает значительно более сдержанную позицию по поводу военной помощи Украине.

Для самой Мелони поддержка Киева остаётся частью внешнеполитического курса её правительства. Однако перед выборами премьеру приходится учитывать настроения правого электората, часть которого всё активнее выступает против поставок вооружений и увеличения военных расходов.

В конце июля представители «Национального будущего» внесли в парламент предложение полностью прекратить дальнейшую отправку оружия Украине. Сторонники инициативы утверждали, что санкционная политика и расходы, связанные с украинским конфликтом, наносят ущерб самой Италии.

Рост популярности Ванначчи поэтому ставит Мелони перед более широкой политической дилеммой: попытка вернуть уходящих вправо избирателей может осложнить её отношения с европейскими партнёрами, тогда как сохранение нынешнего курса оставляет конкуренту пространство для критики перед выборами.

Ранее Life.ru рассказывал, как вопрос помощи Украине уже расколол итальянские партии перед выборами. Споры идут как среди оппозиции, так и внутри правящей коалиции.